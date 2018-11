Cidades Colega defende memória de advogada que foi assassinada em Goiânia Corpo de mulher executada no Conjunto Vera Cruz, Região Oeste da capital, foi sepultado na tarde deste sábado (3)

O corpo da advogada Rina Mendes dos Santos, de 59 anos, assassinada na manhã desta sexta-feira (2), no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, foi sepultado no início da tarde deste sábado (3) no Cemitério Santana, na capital. Ele foi velado por amigos e familiares na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Campinas. A advogada tinha acabado de estacionar seu veículo quando outro ca...