Colégios Militares abrem inscrições para preencher mais de 8 mil vagas em Goiás

Começou nesta segunda-feira (17) o período de inscrições para os alunos que desejam ingressar em Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs), no ano de 2019. O prazo vai até o dia 19 de outubro. Para o próximo ano letivo são ofertadas 8.075 vagas, distribuídas em 47 unidades, sendo 6 em Goiânia e 41 no interior. As inscrições devem ser realiz...