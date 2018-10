Cidades Colégio Goyases: após um ano, feridas abertas e luta por recomeço Tragédia ocorrida em instituição de ensino em 20 de outubro de 2017 ainda espera por respostas e famílias pedem reparo pelas mudanças geradas

Há exato um ano, no intervalo para a última aula, alunos do 8º ano do Colégio Goyases, estabelecimento de ensino privado localizado na região Leste de Goiânia, foram surpreendidos por tiros desferidos por um colega de apenas 14 anos que levou para a escola a arma da mãe, uma policial militar. A tragédia que deixou dois adolescentes mortos e quatro feridos acarretou dores...