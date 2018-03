Cobertura de prédio da AABB de Itapuranga desaba após chuva

Parte do telhado do salão principal na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Itapuranga, a 160 quilômetros de Goiânia, caiu após a forte chuva que atingiu o município na noite da madrugada deste sábado (10). O local fica próximo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ficou comprovado que ninguém estava no local no momento da queda. De acordo com a corporação, o espaço ficará interditado por tempo indeterminado. No local, são realizados encontros do programa AABB Comunidade e festas.

MAIS CHUVA

A meteorologia prevê mais chuva para a cidade neste fim de semana. De acordo com o Climatempo, são esperados entre 11 e 13 milímetros de água, tanto para hoje quanto para o domingo (11).