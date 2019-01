Vida Urbana CNJ suspende investigação do TJ sobre médico denunciado por assédio sexual e moral Presidente da Comissão foi nomeado pelo presidente do Tribunal, Gilberto Marques Filho, que é sogro do profissional investigado e, conforme o MP, estaria restringindo a assistência dos advogados aos denunciantes

*Atualizada às 21h57 para acrescentar resposta da defesa do médico Ricardo Paes Sandré Corregedor Nacional de Justiça Substituto, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga suspendeu na noite desta segunda-feira (28) o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma investigação interna do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), sobre a atuação do médic...