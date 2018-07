Cidades CMTC acata recomendação e linhas de ônibus em Goiânia terão funcionamento normal em julho Nesta quarta-feira (4), foi entregue ao Ministério Público de Goiás o ofício que comprova a determinação para regularização das linhas e a implantação de fiscalização

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) acatou, nesta quarta-feira (4), a recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que três linhas do transporte coletivo de Goiânia funcionem com planilha normal durante o mês de julho, marcado pelas férias. De acordo com ofício entregue à promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Jus...