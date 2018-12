Cidades Cliente e segurança que se envolveram em confusão em bar de Itumbiara são presos; veja vídeo Após discussão, consumidor tentou atropelar funcionário, que reagiu com tiros. De acordo com a Polícia Civil, ambos devem ser autuados por tentativa de homicídio

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (3) por envolvimento em uma confusão ocorrida em um bar do município de Itumbiara, no Sul do Estado, na noite do último domingo (2). De acordo com o delegado Vinícius de Castro Penna, do 2º Distrito Policial da cidade, os detidos são um cliente e um segurança do estabelecimento, que teriam se desentendido quando o primeiro d...