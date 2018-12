Vida Urbana Cinco jovens morrem em cachoeira durante temporal Quatro jovens já foram identificados; o quinto foi encontrado, mas ainda não identificado, e um sexto está desaparecido

Cinco jovens morreram e um está desaparecido na Cachoeira do Zé Pereira, em São João Batista do Glória, no sul de Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passos (MG), um grupo de seis jovens estava em uma cachoeira, em uma área privada, neste sábado, 22, quando foi surpreendido por um temporal. De acordo com os bombeiros, quatro dos seis jovens...