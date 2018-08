Cidades Cientistas testam Google Glass e aplicativo em terapia para crianças com autismo Estudo piloto sobre o tema foi publicado nesta quinta-feira (2) e mostrou avanços

Crianças com autismo conseguiram avanços em suas habilidades sociais utilizando uma combinação de um aplicativo de smartphone com o Google Glass a fim de melhorar sua capacidade para decifrar as emoções transmitidas pelas expressões faciais das pessoas. O resultado foi obtido em um estudo piloto realizado por cientistas da Universidade Stanford (Estados Unidos) e publicado n...