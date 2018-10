Cidades Cientistas encontram a maior estrutura espacial já descoberta: Hyperion Protosuperaglomerado de galáxias se estabeleceu apenas 2,3 bilhões de anos-luz depois do Big Bang

Uma equipe de cientistas descobriu a maior e mais antiga estrutura astronômica encontrada até hoje, o protosuperaglomerado de galáxias Hyperion, um objeto cósmico dos primórdios do universo que tem massa estimada em bilhões de vezes à do Sol. O Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira, 17, que a descoberta só foi possível graças...