Cidades goianas registram o maior volume de chuva do Brasil

Duas cidades goianas registraram o maior volume de chuva de todo o Brasil nas últimas 24h, ultrapassando os 100 mm, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Aragarças ficou na primeira colocação, com acumulado de 127 mm. Para se ter uma ideia, choveu em um dia mais da metade do esperado para todo o mês na cidade (214.9 mm). Já em Caiapônia, a s...