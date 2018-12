Vida Urbana Cidade orientada por “entidades” Instituição criada por João de Deus há 40 anos com a promessa de realizar curas indica comércios na região, com autorização de “espíritos” que o médium diz incorporar

Do lado esquerdo da BR-060, (sentido Goiânia-Brasília) que divide o município de Abadiânia, pousadas e casas de massagem carregam “selos” de “aprovadas pelas entidades”. Aquele lado da cidade é onde fica a Casa Dom Inácio de Loyola, espaço utilizado por João Teixeira de Faria, o João de Deus, para fazer atendimentos. As “entidades” citadas são as “entidades espirituais” qu...