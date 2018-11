Cidades Ciclistas se chocam e um deles, de 13 anos, cai de uma ponte de 3 metros em Trindade Os dois ciclistas vinham em sentidos opostos e bateram de frente; adolescente voltava em alta velocidade do colégio quando sofreu o acidente

Um ciclista de 13 anos caiu de uma ponte de aproximadamente três metros de altura, na tarde desta quinta-feira (22), no Residencial Marise, em Trindade. O adolescente voltava da escola quando colidiu de frente com outro ciclista no meio da ponte e caiu dentro do córrego que corta a região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente estava em alta velocidade e, qua...