Cidades Ciclistas fazem ato de luto por morte de colegas em Goiânia Vinte seis grupos de ciclistas da capital se mobilizaram em ato na Praça Cívica. Só este ano, 12 ciclistas morreram no trânsito goianiense

Grupos de ciclistas se reuniram nesta tarde de sábado (8) na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, em ato de luto pela morte de colegas ciclistas na capital e na região metropolitana. Este foi o primeiro grande encontro de 26 grupos de pedal com o intuito de protestar pela paz no trânsito e pela vida dos colegas que perderam a vida pedalando. A decisão do “encontrão” foi ac...