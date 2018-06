Cidades Ciclista suspeito de matar namorada deixou recado em parede de hotel, em Goiânia Marcos Lima dos Santos, 38 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito próximo a Vila Romana

O ciclista Marcos Lima dos Santos, 38 anos, morto em um acidente de trânsito e suspeito de assassinar a namorada, Geane Silva de Oliveira, de 33, deixou um bilhete e um recado no quarto do hotel onde a mulher foi encontrada morta, na manhã de domingo (17), próximo à Vila Romana, em Goiânia. O recado escrito na parede, provavelmente com batom, fala que o relacionamento durou um ano. Junto com a...