Ciclista morre atropelado na GO-469, em Abadia de Goiás

Um ciclista morreu atropelado na noite desta terça-feira (27), na GO-469, em Abadia de Goiás, município do Centro do estado. A vítima, que teria sido identificada como Rivaldo, foi encontrada já sem sinais de vida e o motorista do carro não estava no local. Mais tarde, o motorista foragido foi alcançado por policiais. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ...