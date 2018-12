Cidades Ciúmes teriam provocado morte de mulher deixada na Praça do Trabalhador Polícia desvenda crime 33 dias após corpo ter sido deixado na Praça do Trabalhador, em Goiânia

Era noite de segunda-feira, no dia 29 de outubro quando uma caixa de papelão e uma motocicleta foram deixadas no meio da Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Um pouco de sangue escorreu da caixa e, no dia seguinte, quando os trabalhadores passavam pelo local perceberam a estranha situação. Com mais de duas horas pela espera da polícia, populares c...