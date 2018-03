Chuvas devem se repetir no fim da semana em Goiânia

A capital deve voltar a ter chuva nesta quinta-feira (8). Segundo informações do ClimaTempo, devem ocorrer pancadas durante a tarde e à noite. A precipitação total deve ficar em torno de 20mm.

A previsão é de que o volume de chuva aumente no fim de semana, com estimativa de 28mm nesta sexta-feira (9), redução para 13mm no sábado (10) e novo aumento no domingo (11), quando o volume pode chegar a 47mm.

Na manhã desta quinta, a Defesa Civil emitiu alerta sobre chuvas intensas em todo o Estado, com risco de queda de árvores, alagamento, enxurradas, raios e ventos fortes. A orientação é para que se evite enfrentar as enxurradas.

Em caso de emergência, o número para contato com o Corpo de Bombeiros é 193.