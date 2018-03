Chuva no início da tarde causa transtornos no trânsito da capital

Atualizado às 15h45 - 06/03/2018

A chuva que atingiu a capital no início da tarde desta terça-feira (6) deixou o trânsito tumultuado em vários pontos da cidade. Até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), agentes foram enviados apenas para o cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Avenida E, no Jardim Goiás. Por volta das 15 horas, o local tinha semáforos inoperantes, causando grande congestionamento (foto). Segundo a assessoria de comunicação da pasta, registros de ocorrências em outros pontos ainda estão sendo apurados.

No Setor Santo Hilário, na Região Leste de Goiânia, uma árvore localizada na Avenida Hilário Sebastião caiu e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi acionada para a retirada. Segundo a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC), o trânsito no local é lento.

Ainda conforme informações da RMTC, por volta das 15h20 um fio de energia caído na Rua Recife, na Vila Redenção, causou o desvio temporário de cinco linhas de ônibus na BR-153 (014, 015, 021, 193, 900 e 901). Duas paradas de ônibus estão sem atendimento e há um atraso de cerca de 10 minutos no programa das linhas.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, não houve acionamento para atendimento até o início do período vespertino. No entanto, equipes fazem monitoramento de vias e áreas de risco.

Até as 15 horas, o Corpo de Bombeiros também não registrava ocorrências relacionadas a chuvas.