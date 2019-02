Vida Urbana Chuva inunda UPA Itaipu e Cais Cândida de Morais em Goiânia; veja vídeo Na Unidade de Pronto Atendimento o esgoto tomou conta da recepção

A chuva que caiu na noite deste domingo (3) em alguns pontos da capital provocou estragos. Um deles foi na recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Residencial Itaipú, em Goiânia. O esgoto tomou conta do local, que fica próximo da triagem. Visualizar esta foto no Instagram. ...