Cidades Chuva faz chorume do aterro de Goiânia voltar à rede de esgoto Produção de líquido decorrente do lixo aumenta 4 vezes no período chuvoso e de novo é jogado por caminhões-pipa em tubulação da Saneago. Comurg faz obra de interligação

A produção do chorume no Aterro Sanitário de Goiânia aumenta mais de quatro vezes no período chuvoso, o que faz encher as lagoas de tratamento no local e a substância proveniente do lixo tem de ser despejada na rede de esgoto. No período de seca, pela baixa quantidade, o chorume é devolvido ao lixo, de modo a amenizar a produção de poeira do local. Agora, novamente a Com...