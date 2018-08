Cidades Chuva deve voltar neste final de semana em Goiás Chegada de frente fria aumenta a nebulosidade e previsão do Simehgo é de pancadas a partir deste sábado (25) nas regiões Sul e Oeste de Goiás. Em Goiânia, precipitação pode ocorrer no domingo

Apesar da massa de ar seco que predominou nesta semana em Goiás, a chegada de uma frente fria provocou o aumento da nebulosidade e a tendência para este sábado (24) e domingo (25) é de pancadas de chuvas em parte do Estado. A previsão é do Sistema de Meteorologiae Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo) e, se confirmada, ampliará ainda mais o índice pluviométrico deste mês, que ...