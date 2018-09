Cidades Chuva deve continuar esta semana Região Sul tem maior chance de tempestades, com fortes precipitações e granizo, segundo site especializado

A chuva que caiu ontem à tarde em alguns bairros de Goiânia, como nos setores Bueno e Campinas, onde teve até granizo, continuará durante a semana. De acordo com o Climatempo, hoje ocorrerá chuva rápida durante o dia e à noite, com temperatura variando de 21 a 33 graus. No Estado, a Região Sul é a que tem maior chance de tempestades, com fortes chuvas e granizo, e on...