Chuva desta terça-feira derruba 35 árvores em Goiânia

Atualizada às 9h03. A chuva desta terça-feira (16) derrubou trinta e cinco em Goiânia. Entre os registros de quedas, um ocorreu na Rua 1002 com Alameda Mário Caiado, Setor Pedro Ludovico, e também na Avenida Americano do Brasil, na Vila Rizzo. Na segunda-feira (15), 56 árvores caíram durante a intensa chuva que atingiu a capital. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil da capital e foi informada que ain...