Chuva deixa municípios de Ceres e Rialma sob estado de emergência

As cidades goianas Ceres e Rialma tiveram vários pontos destruídos em função do alto volume de chuva que caiu nos últimos dias. Ruas, escolas e casas foram atingidas e muitas famílias perderam seus bens. A situação levou os municípios a ficarem sob o estado de emergência.

Os estragos foram maiores na cidade de Ceres, onde os órgãos de segurança receberam 19 chamados. Em visita aos locais nesta sexta-feira (9), o vice-governador Zé Eliton informou que o Estado se reunirá em uma força tarefa para recuperar os prejuízos. Enquanto isso, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão avaliando as áreas atingidas para verificar se é possível a permanência dos moradores no local.

Os municípios também receberão apoio da Defesa Civil Nacional para projetos que visam intervenções e soluções de médio e longo prazos. Segundo o vice-governador, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) irá aos municípios para reforçar o programa Cheque Reforma, e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) prestará assistência direta às famílias nas questões elementares.

“Por nossa determinação, as forças de segurança do estado estão de prontidão absoluta. A Polícia Militar também está atenta e, se necessário for, haverão de colaborar com o Corpo de bombeiros para prestar assistência”, ressalta Zé Eliton.