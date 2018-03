Chuva deixa estragos e famílias desalojadas em Caldas Novas

Uma chuva que durou quase nove horas, na madrugada de sábado (11), deixou estragos em Caldas Novas, cidade turística na região Sul do Estado. Neste período caiu aproximadamente 94 mm de água, informou o Corpo de Bombeiros. No ponto de encontro do Ribeirão de Caldas com o Córrego do Açude, na parte baixa do município, a água subiu cerca de 80 cm e gerou inundações. Não houve feridos, apenas danos materiais.

No Bairro Estância dos Buritis, o transbordamento do Córrego do Açude deixou duas famílias desalojadas durante a chuva, mas assim que o volume das águas baixou elas retornaram. A Corporação explicou que no local há histórico de inundações e é uma área de risco.

A elevação da água no Córrego do Açude gerou danos no mobiliário do Balneário Municipal, espaço conhecido pelos banhos termais, e do Centro de Atendimento ao Turista. Além da cabeceira de uma ponte que foi lavada parcialmente, mas sem danos estruturais.

A Defesa Civil está produzindo um levantamento sobre a situação. O Corpo de Bombeiros e o prefeito de Caldas Novas se reúnem nesta manhã para discutir o assunto.