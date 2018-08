Cidades Chuva de meteoros Perseidas tem ápice nesta madrugada (13) O fluxo de asteroides visíveis pode variar entre 40 e 80 por hora

Nesta madrugada (13), a chuva de meteoros Perseidas, que é visível anualmente entre os meses de julho e agosto, terá seu ápice de atividade e, em caso de céu limpo, poderá ser vista na maior parte do Brasil. O fluxo de asteroides visíveis pode variar entre 40 e 80 por hora. As Perseidas são um fenômeno astronômico que pode ser melhor observado do Hemisfério Norte,...