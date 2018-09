Cidades Chuva com ventos de 77 km/h causa estragos em Jataí O vendaval derrubou árvores, destelhou casas e quebrou vidros de uma concessionária de veículos da cidade

Uma chuva com fortes ventos causou estragos em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás. Com rajadas de ventos de até 77,4 quilômetros (km) por hora, o temporal derrubou árvores, destelhou casas e quebrou vidros de uma concessionária de veículos da cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação durou cerca de 1 hora e registrou um vol...