Cidades Chuva com rajadas de vento de mais de 60 km/h causa estragos em Goiânia Região do Jardim Goiás está entre as mais afetadas, com queda de árvores sobre veículos e vidraças quebradas. Até a cobertura do estacionamento de um shopping foi danificada.

Uma chuva acompanhada de ventania causou estragos em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (11). As rajadas de vento chegaram a 61,5 km/h, de acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo). Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) houve pelo menos 15 quedas de árvores. A região do Jardim Goiás está entre as mais a...