Cidades Chuva causa estragos e morte em Catalão Operários foram surpreendidos pelo volume de água em obra de canalização de córrego. Um deles conseguiu se salvar, outro foi encontrado morto e o terceiro continuava desaparecido

Uma chuva torrencial que caiu na tarde desta quarta-feira (19) em Catalão, no sul de Goiás, causou mortes e vários outros danos no município. Três operários que trabalhavam na obra de canalização do Córrego Pirapitinga tentaram se esconder sob uma ponte na Avenida Margon e foram surpreendidos pelo grande volume de água que tomou conta do manancial. Dois deles foram lev...