Cidades Chuva: após queda de árvore, anel interno da Praça Cívica fica interditado no Centro de Goiânia Outras quatro ocorrências de árvores caídas foram registradas na capital

O anel interno da Praça Cívica está interditado devido à queda de uma árvore no local após chuva com rajadas de ventos na tarde desta quinta-feira (18). Com isso, o tráfego de veículos na via fica impossibilitado e as linhas de ônibus estão sujeitas a atrasos. Outras quatro ocorrências de árvores caídas foram registradas nos seguintes locais: Avenida Anhang...