Choro teria motivado agressões a criança de 2 anos morta em Santo Antônio do Descoberto

O menino de 2 anos que teria sido morto pela mãe e pelo padrasto em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, teria sido agredido com socos e chutes por estar chorando.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC) de Goiás, a criança teria sido deixada na sala da residência em que a família morava e foi encontrada pelo pai do padrasto, que teria estranhado a baixa temperatura do menino, que também estava imóvel, e alertou os familiares. A criança foi levada ao Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes pela mãe, mas chegou à unidade de aaúde já sem vida.

A equipe médica constatou a presença de lesões na cabeça e entrou em contato com a Polícia Militar, que se deslocou à casa da família e encontrou o padrasto. O homem tentou fugir, mas foi detido ainda no local.

Em depoimento, ambos confessaram a autoria do crime. Eles estão presos provisoriamente da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Santo Antônio do Descoberto e, segundo a PC, serão autuados por homicídio qualificado por motivo torpe.