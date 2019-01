Vida Urbana Choque elétrico mata trabalhador rural em fazenda no interior de Goiás Henrique da Silva Santos tocou em uma cerca de baixa tensão, que havia caído após uma forte chuva, informou o Corpo de Bombeiros

Um jovem de 23 anos morreu após receber uma descarga elétrica, na tarde do último sábado (12), na fazenda onde trabalhava, em Mucambinho, no distrito de Gameleira de Goiás, na região Sudeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, Henrique da Silva Santos tocou em uma cerca de baixa tensão, que havia caído após uma forte chuva. Após ser eletrocutada, a vítima ainda ...