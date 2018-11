Cidades Chinês alega ter editado genes de bebês pela primeira vez na história O feito, além de um grande salto para ciência, seria também paradigmático no que tange à ética

Um pesquisador chinês alega ter dado um passo inédito na ciência mundial: a criação dos primeiros bebês geneticamente modificados. He Jiankui, de Shenzen, diz ter alterado o DNA de gêmeas que nasceram no início deste mês com uma "poderosa" ferramenta. Se for verdade, o feito, além de um grande salto para ciência, seria também paradigmático no que tange à ética. A Chin...