Cidades Chegada de frente fria aumenta umidade em Goiás Na madrugada, índice pode chegar até 100%, afirma a superintendente do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rosidalva Lopes

A antecipação da chegada de uma frente fria oriunda no Mato Grosso do Sul já provocou o aumento da umidade em Goiás. A superintendente do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), Rosidalva Lopes, disse que durante a madrugada o índice pode elevar e chegar até a 100%. No entanto, ao longo do dia e...