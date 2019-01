Vida Urbana Chega a 103 o número de presos por ataques violentos no Ceará Secretaria da Administração Penitenciária informa que cerca de 80 agentes enviados pelos governos de outros oito Estados do Nordeste reforçarão o sistema carcerário cearense

Até a noite deste sábado, 5, 103 pessoas já tinham sido presas por envolvimento nas ações criminosas no Ceará - destas, 53 foram autuadas apenas no sábado. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). A pasta informa, ainda, que nenhum ônibus foi incendiado na capital ou Região Metropolitana desde o início da noi...