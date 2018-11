Cidades Charretes flagradas disputando 'racha' estavam a 50 km/h, mostra laudo Vídeo postado em redes sociais mostra um cavalo caindo durante disputa; na queda, animal e condutor quase foram atropelados por um veículo

As charretes flagradas disputando um racha na Rodovia Raposo Tavares, no início de outubro deste ano, em Mairinque, cidade do interior de São Paulo, chegaram a atingir velocidade superior a 50 quilômetros por hora. Conforme a Polícia Civil, um laudo elaborado por peritos concluiu que essa foi a velocidade média das charretes durante a corrida. Os cavalos atingiram v...