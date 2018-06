Cidades Chapada dos Veadeiros começa a se recuperar de incêndio Oito meses depois do pior incêndio da sua história, um dos maiores símbolos do Cerrado dá sinais de recuperação e se prepara para lançar novos atrativos

Oito meses depois do pior incêndio da sua história, que destruiu cerca de 30% de sua área, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um dos maiores símbolos do Cerrado, dá sinais de recuperação e se prepara para lançar novos atrativos, ao mesmo tempo em que passa pela concessão de serviços a fim de incentivar o turismo. Com suspeita de ter origem criminosa - apenas al...