Após uma eleição que surpreendeu pelo número recorde de candidaturas ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), com nove concorrentes, a lista tríplice que será apreciada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), responsável pela nomeação daquele que ocupará a função, será composta por dois procuradores que compuseram uma chapa para disputar o pleito e um que optou por uma candidatura independente. Respectivamente, foram eles Benedito Torres Neto e Carlos Alberto Fonseca, também os dois mais votados, e Aylton Flávio Vechi.

De acordo com a assessoria de imprensa do governador de Goiás, ainda não há previsão para que a nomeação seja feita.

Candidato à reeleição para a gestão 2019/2021, o procurador Benedito Torres Neto, atual PGJ, obteve expressiva votação e encabeçou a lista tríplice, com 266 votos. O procurador Carlos Alberto Fonseca, que integra a atual gestão como subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, foi escolhido por 212 membros do MP-GO. Ambos estabeleceram aliança, também, com a promotora Leila Maria de Oliveira, que acabou sendo a quarta mais votada.

Terceiro mais votado dentre os concorrentes, o procurador Aylton Flávio Vecchi, atualmente subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, teve 142 votos.

O quadro representou, para muitos dos membros do MP-GO que estavam presentes, uma surpresa. A concentração de votos teria ocorrido de forma além da esperada, tendo em vista a quantidade de concorrentes. Para alguns dos integrantes da atual gestão, a escolha feita pelos colegas representa reconhecimento. “Foi uma eleição atípica. Estamos acostumados a ter entre cinco e seis candidatos, às vezes menos. Desta vez, com esta profusão de candidatos que houve, tivemos a expectativa de que talvez pudesse haver uma maior distribuição dos votos. Esta concentração final é o reconhecimento do trabalho pelos colegas”, afirmou o procurador Carlos Alberto Fonseca.

O primeiro lugar ocupado por Benedito Torres foi bastante enaltecido e o nome do atual ocupante do cargo chegou a ser entoado pela maioria dos presentes ao término da apuração, que durou mais de 1h30. “Eu fico muito feliz pela compreensão do que estamos fazendo”, disse Benedito Torres sobre os votos recebidos por ele .

O procurador acompanhou a apuração em companhia da mulher, da irmã e dos filhos e chegou a se emocionar ao receber o resultado e anunciar que esta seria a sua última eleição, devido à intenção de se dedicar à família, conforme explicou à reportagem.

Nome que destoa dentre os eleitos, por ter assumido uma candidatura própria, o procurador Aylton Flávio faz deste fator um motivo a mais para comemorar a indicação à lista tríplice. “Tínhamos uma chapa formada por três colegas, que era a chapa da administração. Nós estávamos em uma candidatura própria. Sempre é muito difícil integrar a lista. Eu me sinto muito vitorioso porque, de alguma forma, nós conseguimos quebrar a pretensão da chapa”, afirma ele.

Resultado da votação:

Benedito Torres Neto: 266

Carlos Alberto Fonseca: 212

Aylton Flávio Vechi: 142

Leila Maria de Oliveira: 123

Mário Henrique C. Caixeta: 122

João Teles de Moura Neto: 55

Fernando Aurvalle S. Krebs: 45

Umberto M. de Oliveira: 24

Villis Marra Gomes: 21

Total: 378 cédulas (29 abstenções)

O que disseram os indicados após a eleição

"O nosso pensamento é de que Ministério Público é o defensor da democracia. O fundamento da democracia é o voto. Eu falei para todos os colegas do Estado que eu só seria procurador-geral de Justiça se eu fosse o mais votado. O segundo lugar, ainda que a Constituição dê a oportunidade de escolha ao governador, não é a proposta vitoriosa que chegou a cada procurador e promotor de Justiça. Eu sempre penso que a legitimidade para assumir a cadeira deve vir do apoio de cada colega e assim eu vejo esse processo. Essa legitimidade me foi dada através dessa eleição. Sempre defendi isso em minhas candidaturas”

Benedito Torres Neto, procurador de Justiça



"Eu espero que seja escolhido aquele que o governador, como um homem muito bem informado, saiba que é melhor para o Ministério Público (MP). A unidade do MP, a legitimação de lidar com a classe e a legitimação de lidar com os poderes constituintes, são grandes valores. Eles vêm, justamente, ancorar as posições que nós temos em prol da comunidade. A discricionariedade do governador é constitucional, não discute isso. Eu creio que todos os três estão preparados para gerir o MP, tanto que tivemos tais votações. Historicamente, nós temos tido a valorização do voto da classe”.

Carlos Alberto Fonseca, procurador de Justiça

"Essa foi uma eleição sui generis, porque historicamente nunca tivemos nove candidatos concorrendo. A votação foi pulverizada, mas considerando as lideranças que existem na instituição. O primeiro colocado é uma liderança e é o atual procurador-geral de Justiça do Estado. Isso, logicamente, gera uma votação com números expressivos para aqueles que realmente já têm uma liderança na instituição. [...] A importância da lista tríplice está no fato de que há primeiro uma legitimação interna e depois uma legitimação social, quando o governador faz a opção dele segundo as normas da Constituição”.

Aylton Flávio Vechi, procurador de Justiça