Chamamento da educação municipal causa polêmica

Terminou no último dia de fevereiro o prazo para a Secretaria Municipal de Educação (SME) chamar parte dos aprovados no concurso de 2016. De um lado, pessoas que passaram na seleção afirmam que o acordo firmado com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) não está sendo cumprido. Do outro lado, a SME informa que foram convocados todos os servidores conforme número de vagas...