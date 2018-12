Vida Urbana Cerca uma tonelada de carne clandestina é apreendida pela PRF em rodovia de Goiás A PRF acredita que a carga seria para abastecimento de açougues de Anápolis

Cerca de uma tonelada de carne clandestina estava sendo transportada em uma caminhonete na BR-060 na tarde desta segunda-feira (31), no trecho entre Anápolis e Abadiânia. Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal. Agentes da PRF abordaram o veículo na altura do quilômetro 51 e, durante as vistorias, se depararam com duas vacas abatidas que estava...