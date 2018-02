Cerca de dez pessoas denunciam agência de modelos por golpe em Anápolis

Aproximadamente dez pessoas alegam que foram vítimas de um golpe por uma agência de modelos em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo a delegada responsável pela investigação, Gêinia Maria Eterna, as vítimas procuraram a delegacia e registraram ocorrências. “Segundo os relatos, crianças também teriam sido vítimas do golpe”, afirmou. A empresa fechou após ser denunciada.

De acordo com a delegada, o golpe seguia uma dinâmica. As vítimas eram contactadas através das redes sociais ou por ligações telefônicas. Em seguida, elas iam até a agência e assinavam um contrato. Nos termos constavam a produção de um book, licença de uso de imagens e agenciamento.

As vítimas contaram que além do contrato, a agência cobrava R$ 500, sendo metade pago no ato da assinatura e o restante seria debitado dos trabalhos que por ventura fossem realizados. “Uma vítima fechou um contrato com a agência em novembro do ano passado e até o final do mês de janeiro não havia conseguido nenhum trabalho pela empresa”, disse a delegada.

Uma jovem que trabalhou na agência conta que sua função era captar possíveis clientes. Natália Fernanda Dutra, de 18 anos, disse que deixou o emprego após quase dois meses sem receber. “Chegou o dia do pagamento e não me pagaram, foram adiando. Até que ia completar dois meses e resolvi sair, já que estava trabalhando de graça. Saí dia 08 de janeiro e até hoje não me pagaram e não dão justificativa”. relata.

Ainda de acordo com a delegada, o advogado do empresário entrou em contato com a polícia e informou que ele pretende se apresentar e prestar esclarecimentos sobre o caso.