Cidades Cerca de 80 quilos de maconha são apreendidos após denúncia em Aparecida A droga estava em uma casa abandonada, com insumos para o preparo de cocaína e algumas pedras de crack

A Polícia Militar apreendeu cerca de 80 quilos de maconha no final da tarde de hoje (3) no Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia. Após uma denuncia, a equipe encontrou uma casa abandonada onde havia 50 tabletes de maconha, insumos para o preparo de cocaína e algumas pedras de crack. Não havia ninguém no local, mas os policiais continuam investigando a quem perten...