Cidades Cerca de 250 transexuais dependem de atendimento do SUS em Goiás Serviço que foi oferecido inicialmente no HC ganha reforço, mas sistema público de saúde ainda não consegue atender demanda de pessoas que procuram o atendimento especializado

Cerca de 250 transgêneros participam, hoje, do Processo Transexualizador (TX) do Sistema Único de Saúde em Goiás e 18 aguardam para realizar a cirurgia de redesignação sexual. O programa, que tem como objetivo atender homens e mulheres que sofrem com a incompatibilidade de gênero está em funcionamento no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG),...