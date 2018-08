Cidades Cerca de 20 transexuais são ouvidos no MPT em operação contra tráfico de pessoas Grupo faz parte de mais de 50 transexuais de Goiás, alvo da operação Fada Madrinha desencadeada nas primeiras horas do dia pela Polícia Federal, MPT e Ministério Público Federal

Cerca de 20 transexuais que vivem numa casa em Aparecida de Goiânia estão sendo ouvidos na manhã desta quinta-feira (9), na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Goiânia. Eles fazem parte de um grupo de mais de 50 transexuais de Goiás, alvo da operação Fada Madrinha desencadeada nas primeiras horas do dia pela Polícia Federal, MPT e Ministério Público F...