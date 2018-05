Cidades Cerca de 20 carros participavam de racha, diz titular da Dict Um dos veículos acabou capotando e três ocupantes morreram no local; passageiro sobreviveu e está internado no Hospital de Urgências de Goiânia

Cerca de 20 carros se reuniram, na noite deste terça-feira (22), no Posto Z + Z, na Avenida 136, na capital e de lá seguiram para participar de um racha na GO-020. No viaduto do Alphaville Flamboyant, Guilherme Silva Bessa, de 28 anos, perdeu o controle do Audi A3, capotou e só parou cerca de 100 metros à frente. A informação é da Delegacia de Investigações de Crimes de Tr...