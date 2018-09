Cidades Cerca de 190 venezuelanos são levados de Roraima para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (13) A iniciativa visa ajudar os imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade a encontrar melhores condições de vida no Brasil

Dentro da oitava etapa do processo de interiorização de imigrantes iniciado ontem (12), mais de 190 venezuelanos deverão embarcar hoje (13) de Boa Vista (RR) para as cidades gaúchas de Canoas e Esteio. Ontem, cerca de 200 já haviam deixado a capital de Roraima com destino a Canoas. A previsão é de que o Boeing 767 da Força Aérea (FAB) decole às 9h e chegue ao aer...