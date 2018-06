Cidades Centro para tratamento de diabéticos em Goiânia terá atendimento especializado Unidade instalada no Setor Aeroporto, contará com profissionais de saúde de diversas áreas. Local pode receber até 2 mil pessoas por mês

Na próxima segunda-feira, o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), situado na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroporto, na capital, abre as portas para atender pessoas com a doença. O local oferecerá, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), serviços de neurologia, psicologia, fisioterapia, enfermagem, serviço social, médicos e nutricionistas. A porta de entr...