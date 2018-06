Cidades Centro multidisciplinar de atendimento ao Diabetes é lançado em Goiânia Inicialmente, capacidade é de 2 mil atendimentos/mês

Com uma média de 300 mil portadores de diabetes, Goiás vai oferecer atendimento especializado e multidisciplinar por meio do novo Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, lançado na manhã desta quarta-feira (27). Localizado ao lado do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG), no Setor Aeroporto, o centro vai funcionar como anexo do HGG e vai duplicar o...