Vida Urbana Centro de João de Deus mantém atendimentos mesmo após denúncias Cinco dias após o programa Bial na TV, da TV Globo, exibir os primeiros depoimentos de mulheres que afirmam ter sido vítimas de crimes sexuais praticados pelo médium, os funcionários do centro espírita preparam o local para o atendimento previsto para esta quarta-feira (12)

